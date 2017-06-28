Розвідка: після ліквідації ДРГ бойовиків накрила паніка

Після успішної ліквідації силами ЗСУ ворожої ДРГ 24 червня більше 200 бойовиків захотіли звільнитися.

Про це повідомив на брифінгу в середу речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міноборони.

"Після успішної ліквідації ворожої ДРГ з лав так званої 4 бригади російсько-окупаційних військ 24 червня не менше 2 сотень бойовиків зі складу цього підрозділу висловили бажання звільнитися", - сказав він.

За словами Лисенка, бойовиків "накрила паніка, оскільки вони не бажають ані безславно загинути, ані потрапити в полон, попри гуманне ставлення до затриманих бойовиків з нашого боку".

Тому частина з них, не чекаючи прийняття рішення командуванням, залишила так звану 4 бригаду самостійно, повідомив речник Міноборони з питань АТО.

Лисенко також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих та поранених в лавах ЗСУ немає.

На Луганському напрямку сталося 16 обстрілів, 8 з них із важкого озброєння. На Донецькому напрямку – 7 обстрілів, 2 з важкої зброї. І на Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь 8 разів.

Як повідомлялося, 24 червня в зоні АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника, в результаті двох бойовиків було вбито, в тому числі громадянина РФ.

Пізніше в Генштабі повідомили, що ворожою ДРГ керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.



Також ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в Міноборони, що в полон потрапив російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агєєв.



Українська правда