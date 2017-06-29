Чиновники пояснили, за що президент нагородив Атрошенка та Кулика

Генпрокуратура та Чернігівська ОДА пояснили, за що зробили подання до Адміністрації президента про нагородження заступника начальника департаменту ГПУ Костянтина Кулика та мера Чернігова Владислава Атрошенка.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила "Українській правді", що Генпрокуратура зробила подання до АП про нагородження Кулика через вклад у конфіскацію 1,5 млрд екс-президента Віктора Януковича.

Відомство також робило відповідні подання на заступників генпрокурора Євгена Єніна та Анжелу Стрижевську. Єнін отримав нагороду, Стрижевської в указі немає.

"Зокрема, Костянтин Кулик - у зв'язку зі здійсненням процесуального керівництва у провадженні за фактом розслідування окремих епізодів діяльності злочинної організації Януковича, внаслідок чого отримані обвинувальні вироки суду низці учасників цієї організації, а також застосовано процедуру спецконфіскації частини активів організації на суму 1,3 млрд. дол. США", - повідомила Сарган.

Про нагородження Атрошенка "Українській правді" повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, що лист щодо нього надійшов до адміністрації за підписом заступника міського голови з гуманітарних питань.

"Лист надійшов з формулюванням "за значний особистий внесок до розвитку громади Чернігова та з нагоди святкування річниці Асоціації міст", – зазначили у відомстві.

На запитання "Української правди" щодо причин нагороди у прес-службі пояснили, що не можуть назвати конкретний внесок, який став підставою для подання, адже така інформація відсутня в документах.

"Я хочу нагадати, що він є міським головою, тому, я думаю, тут неможливо конкретизувати. Він же постійно тут", – додав прес-секретар Андрій Потапенко.

"Українська правда" також звернулася до голови Асоціації міст України Віталія Кличка, який письмово підтримав подання щодо нагородження Атрошенка.

"З нагоди відзначення 25-річчя АМУ регіональні відділення запропонували осіб для нагородження (мерів міст, які входять в асоціацію) за внесок у розвиток місцевого самоврядування. Кличко підписом підтримав (за процедурою) загальний список, який був переданий в Адміністрацію президента", - пояснили у прес-службі.

"Українська правда" також звернулася до прес-секретаря голови ВР щодо подань на нагородження депутатів Олександра Гереги та Костянтина Іщейкіна. Речник голови ВР пообіцяв надати відповідь найближчим часом.

Як повідомлялося, 28 червня з нагоди Дня Конституції України президент нагородив близько 190 осіб за "значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм". Серед них Владислав Атрошенко, Костянтин Кулик та Олександр Герега.

У прес-службі АП "Українській правді" повідомили, що подання про нагородження Костянтина Іщейкіна та Олександра Гереги були внесені головою Верховної Ради. Подання про нагородження Владислава Атрошенка внесено Чернігівською обласною державною адміністрацією за письмової підтримки голови Асоціації міст України Віталія Кличка. Подання про нагородження Костянтина Кулика внесено Генеральною прокуратурою".

Олександр Герега і Владислав Атрошенко голосували за так звані диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Пізніше, 1 жовтня 2014 року Атрошенко відкликав свій голос, підписавши заяву з проханням вважати результатом його голосування "Не голосував". восени 2015 року Атрошенко переміг на виборах мера Чернігова. На його місце до парламенту після довиборів по 206 округу пройшов нинішній депутат фракції БПП Сергій Березенко.

Нардеп Герега свій голос за "диктаторські закони" не відкликав.

Костянтина Кулика НАБУ підозрювало в незаконному збагаченні. Попри це у квітні 2017 року генпрокурор перевів його з посади прокурора АТО на посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

Олег Твердь, Софія Лукашова, для УП, Оксана Коваленко, УП