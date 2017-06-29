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Чиновники объяснили, за что президент наградил Атрошенко и Кулика

Четверг, 29 июня 2017, 18:15

Генпрокуратура и Черниговская ОГА объяснили, за что внесли представление в Администрацию президента о награждении заместителя начальника департамента ГПУ Константина Кулика и мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила "Украинской правде", что Генпрокуратура внесла представление в АП о награждении Кулика из-за вклада в конфискацию 1,5 млрд. экс-президента Виктора Януковича.

Ведомство также вносило соответствующие представления на заместителей генпрокурора Евгения Енина и Анжелу Стрижевскую. Енин получил награду, а Стрижевской в ​​указе нет.

"В частности, Константин Кулик - в связи с осуществлением процессуального руководства в производстве по факту расследования отдельных эпизодов деятельности преступной организации Януковича, в результате чего полученные обвинительные приговоры суда ряду участников этой организации, а также применена процедура спецконфискации части активов организации на сумму 1,3 млрд. долл. США ", - сообщила Сарган.

О награждении Атрошенко "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации, что письмо по поводу него поступило в администрацию за подписью заместителя мэра по гуманитарным вопросам.

"Письмо поступило с формулировкой  "за значительный личный вклад в развитие общества Чернигова и по случаю празднования годовщины Ассоциации городов", - отметили в ведомстве.

На вопрос "Украинской правды" о причинах награды в пресс-службе объяснили, что не могут назвать конкретный вклад, который стал основанием для представления, так как такая информация отсутствует в документах.

"Я хочу напомнить, что он является городским головой, поэтому, я думаю, здесь невозможно конкретизировать. Он постоянно здесь ", - добавил пресс-секретарь Андрей Потапенко.

"Украинская правда" также обратилась к председателю Ассоциации городов Украины Виталию Кличко, который письменно поддержал представление о награждении Атрошенко.

"По случаю 25-летия АГУ региональные отделения предложили людей для награждения (мэров городов, входящих в ассоциацию) за вклад в развитие местного самоуправления. Кличко подписью поддержал (по процедуре) общий список, который был передан в Администрацию президента ", - пояснили в пресс-службе.

"Украинская правда" также обратилась к пресс-секретарю главы ВР относительно представлений на награждение депутатов Александра Гереги и Константина Ищейкина. Пресс-секретарь главы ВР пообещал дать ответ в ближайшее время.

Как сообщалось, 28 июня по случаю Дня Конституции Украины президент наградил около 190 человек за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм". Среди них Владислав Атрошенко, Константин Кулик и Александр Герега.

В пресс-службе АП "Украинской правде" сообщили, что представление о награждении Константина Ищейкина и Александра Гереги были внесены председателем Верховной Рады. Представление о награждении Владислава Атрошенко внесены Черниговской областной государственной администрацией с письменной поддержкой председателя Ассоциации городов Украины Виталия Кличко. Представление о награждении Константина Кулика внесены Генеральной прокуратурой ".

Александр Герега и Владислав Атрошенко голосовали за так называемые "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Позже, 1 октября 2014 Атрошенко отозвал свой голос, подписав заявление с просьбой считать результатом его голосования "Не голосовал". Осенью 2015 Атрошенко победил на выборах мэра Чернигова. На его место в парламент после довыборов по 206 округу прошел нынешний депутат фракции БПП Сергей Березенко.

Нардеп Герега свой голос за "диктаторские законы" не отзывал.

Константина Кулика НАБУ подозревало в незаконном обогащении. Несмотря на это в апреле 2017 генпрокурор перевел его с должности прокурора АТО на должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

София Лукашова, Олег Твердь для УП, Оксана Коваленко, УП

Темы: наградыпрезидентЧернигов
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