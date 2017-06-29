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НАБУ і САП виступили зі спільною заявою щодо Манафорта

Четвер, 29 червня 2017, 18:58

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють, що не мають повноважень вести розслідування щодо екс-радника президента-втікача Віктора Януковича Пола Манафорта.

Про це йдеться у спільній заяві НАБУ і САП оприлюдненій у четвер.

"…у матеріалах, переданих Національному антикорупційному бюро України колишнім першим заступником Голови Служби безпеки України Віктором Трепаком (так званій "чорній бухгалтерії" – ред.) у травні минулого року, ім’я Пола Манафорта згадується у 22 записах за період з 20 листопада 2007 року по 5 жовтня 2012 року. Загальна сума витрат, вказаних у цих записах, становить 12,7 мільйонів доларів США", - сказано у заяві.

"Утім, як неодноразово, підкреслювали НАБУ і САП, наявність прізвища Пола Манафорта у списках так званої "чорної бухгалтерії" не означає, що він дійсно отримав ці кошти, адже у графі отримувачів містяться підписи інших осіб", - заявляють у антикорупційних відомствах.

Там  наголосили, що НАБУ і САП не проводили офіційного розслідування причетності Пола Манафорта до одержання коштів від Партії регіонів.

"Він не був і не є українським державним службовцем, і тому не може вчиняти корупційні діяння згідно з українським законодавством. Оцінку діям даної особи мають давати компетентні органи інших держав, чия юрисдикція поширюється на розслідування ймовірних фактів таких правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що підпису Манафорта не було ні на одній зі сторінок "амбарної книги" Партії регіонів, а інформація про його вину - це піар-технологія.

Детективи НАБУ та прокурори САП 30 травня 2016 року розпочали досудове розслідування так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів на підставі документів, переданих Трепаком.

В рамках розслідування даного провадження 13 грудня 2016 року Голові ЦВК Михайлу Охендовському, чиє прізвище та підпис фігурували у переданих документах, було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу НБУ на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.

Українська правда

Теми: НАБУЯнуковичСШАПол Манафорт
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