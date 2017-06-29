НАБУ и САП выступили с совместным заявлением по Манафорту

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют, что не имеют полномочий вести расследование в отношении экс-советника президента-беглеца Виктора Януковича Пола Манафорта.

Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП обнародованном в четверг.

"...в материалах, переданных Национальном антикоррупционном бюро Украины бывшим первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины Виктором Трепаком (так называемой "черной бухгалтерии" - ред.) в мае прошлого года, имя Пола Манафорта упоминается в 22 записях за период с 20 ноября 2007 года по 5 октября 2012 года. Общая сумма расходов, указанных в этих записях, составляет 12,7 миллиона долларов США", - говорится в заявлении.

"Впрочем, как неоднократно подчеркивали НАБУ и САП, наличие фамилии Пола Манафорта в списках так называемой "черной бухгалтерии" не означает, что он действительно получил эти средства, ведь в графе получателей содержатся подписи других лиц", - заявляют в антикоррупционных ведомствах.

Там отметили, что НАБУ и САП не проводили официального расследования причастности Пола Манафорта к получению средств от Партии регионов.

"Он не был и не является украинским государственным служащим, и поэтому не может совершать коррупционные деяния согласно украинскому законодательству. Оценку действиям данного лица должны давать компетентные органы других государств, чья юрисдикция распространяется на расследование возможных фактов таких правонарушений", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов, а информация о его вине - это пиар-технология.

Детективы НАБУ и прокуроры САП 30 мая 2016 начали досудебное расследование так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов на основании документов, переданных Трепаком.

В рамках расследования данного производства 13 декабря 2016 Председателю ЦИК Михаилу Охендовскому, чья фамилия и подпись фигурировали в переданных документах, было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 161 698 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на момент совершения преступлений составляло 1 294438 грн.