Фейгіна включили у реєстр українських адвокатів

Російського адвоката Марка Фейгіна включено до реєстру українських адвокатів заради захисту українців Романа Сущенка та Ільмі Умерова в судах РФ.



При цьому він заявив у Twitter, що в Росії йому перешкоджають.



"Щодо мене ухвалено рішення про включення до реєстру українських адвокатів. Це потрібно для роботи у справах Сущенка та Умерова", – написав Фейгін.

"Не дивлячись на рішення про моє включення як іноземного адвоката в український реєстр, особи, пов'язані з органами в Москві, перешкоджають виконанню рішення", – заявив він.



"Адвокат Новіков перешкоджає отриманню мною статусу в Україні, щоб ускладнити роботу у справі Сущенка та Умерова. За його спиною відомі особи", – уточнив Фейгін.

Адвокат Новиков препятствует получению мною статуса в Украине, чтобы осложнить работу по делу Сущенко и Умерова.За его спиной известные лица — Mark Feygin (@FeyginMark) June 30, 2017

Як відомо, Ільмі Умеров – кримський політв'язень, проти якого в травні 2016 року в анексованому Криму порушено справу "про заклики до розвалу РФ" в ефірі ATR. Умерова позбавили одного з ключових адвокатів – Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника в статус свідка. Інтереси Умерова представляє і Фейгін.



Він же є захисником українського журналіста, французького кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, затриманого в Москві 30 вересня 2016 року за підозрою у шпигунстві.



Фейгін захищав у російському суді українську льотчицю і депутата Надію Савченко, яку Росія після вироку обміняла на російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, схоплених на сході України.



Ілля Новіков також був захисником Надії Савченко, але після її звільнення адвокати Марк Фейгін і Микола Полозов заявили, що попередні півроку не співпрацювали з Новіковим через порушення ним домовленостей.

Олена Рощенко, УП