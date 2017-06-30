Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейгіна включили у реєстр українських адвокатів

П'ятниця, 30 червня 2017, 11:20

Російського адвоката Марка Фейгіна включено до реєстру українських адвокатів заради захисту українців Романа Сущенка та Ільмі Умерова в судах РФ.

При цьому він заявив у Twitter, що в Росії йому перешкоджають.

"Щодо мене ухвалено рішення про включення до реєстру українських адвокатів. Це потрібно для роботи у справах Сущенка та Умерова", – написав Фейгін.

 
 

"Не дивлячись на рішення про моє включення як іноземного адвоката в український реєстр, особи, пов'язані з органами в Москві, перешкоджають виконанню рішення", – заявив він.

"Адвокат Новіков перешкоджає отриманню мною статусу в Україні, щоб ускладнити роботу у справі Сущенка та Умерова. За його спиною відомі особи", – уточнив Фейгін.

Як відомо, Ільмі Умеров – кримський політв'язень, проти якого в травні 2016 року в анексованому Криму порушено справу "про заклики до розвалу РФ" в ефірі ATR. Умерова позбавили одного з ключових адвокатів – Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника в статус свідка. Інтереси Умерова представляє і Фейгін.

Він же є захисником українського журналіста, французького кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, затриманого в Москві 30 вересня 2016 року за підозрою у шпигунстві.

Фейгін захищав у російському суді українську льотчицю і депутата Надію Савченко, яку Росія після вироку обміняла на російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, схоплених на сході України.

Ілля Новіков також був захисником Надії Савченко, але після її звільнення адвокати Марк Фейгін і Микола Полозов заявили, що попередні півроку не співпрацювали з Новіковим через порушення ним домовленостей.

Олена Рощенко, УП

Теми: Сущенкокримські татариКримсудРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Сущенко
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"
Колишній політв'язень Кремля став заступником голови Черкаської облради
Сущенко: В’язні в російській колонії все розуміють, віталися "добрий ранок"
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: