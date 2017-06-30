Фейгина включили в реестр украинских адвокатов

Российский адвокат Марк Фейгин включен в реестр украинских адвокатов ради защиты украинцев Романа Сущенко и Ильми Умерова в судах РФ.

При этом он заявил в Twitter, что в России ему препятствуют.

"По мне состоялось решение о включении в реестр украинских адвокатов. Это нужно для работы по делам Сущенко и Умерова", – написал Фейгин.

"Несмотря на решение о моём включении как иностранного адвоката в украинский реестр, лица, связанные с органами в Москве, препятствуют исполнению решения", – заявил он.

"Адвокат Новиков препятствует получению мною статуса в Украине, чтобы осложнить работу по делу Сущенко и Умерова. За его спиной известные лица", – уточнил Фейгин.

Адвокат Новиков препятствует получению мною статуса в Украине, чтобы осложнить работу по делу Сущенко и Умерова.За его спиной известные лица — Mark Feygin (@FeyginMark) June 30, 2017

Как известно, Ильми Умеров - крымский политзаключенный, против которого в мае 2016 года в аннексированном Крыму возбуждено дело "о призывах к развалу РФ" в эфире ATR. Умерова лишили одного из ключевых адвокатов – Николая Полозова, переведя его из статуса защитника в статус свидетеля. Интересы Умерова представляет и Фейгин.

Он же является защитником украинского журналиста, французского корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, задержанного в Москве 30 сентября 2016 года по подозрению в шпионаже.

Фейгин защищал в российском суде украинскую летчицу и депутата Надежду Савченко, которую Россия после приговора обменяла на российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева, схваченных на востоке Украины.

Илья Новиков также булл защитником Надежды Савченко, но после ее освобождения адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов заявили, что предыдущие полгода не сотрудничали с Новиковым из-за нарушения им договоренностей.

Алена Рощенко, УП