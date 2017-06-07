Рішення про конфіскацію "коштів Януковича" передали до реєстру
Суддя Краматорського міського суду Лариса Переверзева передала рішення про конфіскацію 1,5 мільярда доларів Аркадія Кашкіна до Єдиного держреєстру судових рішень.
Про це йдеться у відповіді голови цього суду Валерія Літовки на звернення народного депутата Сергія Лещенка.
При цьому у реєстрі дане рішення не оприлюднено, як і раніше.
Як відомо, 28 березня 2017 року Краматорський міськсуд за участю суддів Переверзевої, Пікалової та Фоміної ухвалив вирок за звинуваченням Кашкіна, якого називають номінальним власником однієї із фірм людини з оточення екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка.
Депутат Лещенко заявляв, що на розгляд справи про "банду Януковича", яку порушили 15 березня, знадобилося лише два тижні, хоча вона не підсудна суду в Краматорську.
Але вже 28 квітня на підставі цього рішення арештували майже 1,5 мільярдів доларів, які згодом перерахували до держбюджету. У Генпрокуратурі назвали це "конфіскацією грошей Януковича".
У травні 7 кіпрських компаній – власників облігацій внутрішньої державної позики – оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича.
Але Апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо апеляції представників підприємств-нерезидентів "злочинної організації Януковича".
Олена Рощенко, УП