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Рішення про конфіскацію "коштів Януковича" передали до реєстру

Середа, 7 червня 2017, 10:53

Суддя Краматорського міського суду Лариса Переверзева передала рішення про конфіскацію 1,5 мільярда доларів Аркадія Кашкіна до Єдиного держреєстру судових рішень.

Про це йдеться у відповіді голови цього суду Валерія Літовки на звернення народного депутата Сергія Лещенка.

При цьому у реєстрі дане рішення не оприлюднено, як і раніше.

 

Як відомо, 28 березня 2017 року Краматорський міськсуд за участю суддів Переверзевої, Пікалової та Фоміної ухвалив вирок за звинуваченням Кашкіна, якого називають номінальним власником однієї із фірм людини з оточення екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка.

Депутат Лещенко заявляв, що на розгляд справи про "банду Януковича", яку порушили 15 березня, знадобилося лише два тижні, хоча вона не підсудна суду в Краматорську.

Але вже 28 квітня на підставі цього рішення арештували майже 1,5 мільярдів доларів, які згодом перерахували до держбюджету. У Генпрокуратурі назвали це "конфіскацією грошей Януковича".

У травні 7 кіпрських компаній – власників облігацій внутрішньої державної позики – оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича.

Але Апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо апеляції представників підприємств-нерезидентів "злочинної організації Януковича".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судЯнуковичгроші
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