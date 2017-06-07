Ситник вважає, що Мартиненку немає куди тікати

Екс-нардеп Микола Мартиненко задіював у схемах розкрадання свої активи за кордоном, тепер ще три країни ведуть розслідування стосовно нього.

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю DW.

На запитання, чи справді майно Мартиненка арештовано, він відповів: "Цю інформацію підтвердила прокуратура. Тому, хоча в мене особисто рішення немає, але я думаю, що справді арештували".

"Адвокати вже говорять, що це помста. Спочатку вони говорили, що немає ухвали, а тепер вже не ставлять під сумнів наявність арешту, але говорять, що це помста", – додав Ситник.

На запитання, чи Мартиненко демонстрував бажання втекти або вивести активи, директор НАБУ відповів, що "в нього вже є активи за кордоном".

"Всі ці "прокладки" функціонували за межами України. Всі встановлені витрати з коштів, які були викрадені, – вони були зроблені в основному за кордоном. Пан Мартиненко не тільки мав у ході реалізації цих схем всі активи за межами України, але й оплачував роботи за її межами. Ця схема діяла на постійній основі", – сказав Ситник.

На запитання, чи допоможе арешт майна уникнути впливу Мартиненка на слідство чи втечі екс-нардепа за кордон, він відповів: "Мартиненко розповідає про упередженість слідства, але зовсім не любить говорити про те, що, окрім нас, ще три країни стосовно нього ведуть розслідування. Це, до речі, підтверджує факт наявності активів за кордоном".

"Тому особливо тікати йому немає куди", – наголосив Ситник.

Як відомо, НАБУ затримало Миколу Мартиненка 20 квітня 2017 року.

За версією слідства, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди на 17,28 млн дол.

Загалом НАБУ розслідує три кримінальні провадження у відношенні Мартиненка.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту". Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення про взяття Мартиненка на поруки нардепами.

Крім того, у травні суд арештував частину майна Мартиненка: квартиру в Києві, автомобіль і два рахунки в уже збанкрутілому "Діамантбанку", 5% акцій якого володів екс-нардеп.

Олена Рощенко, УП