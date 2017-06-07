Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситник вважає, що Мартиненку немає куди тікати

Середа, 7 червня 2017, 13:26

Екс-нардеп Микола Мартиненко задіював у схемах розкрадання свої активи за кордоном, тепер ще три країни ведуть розслідування стосовно нього.

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю DW.

На запитання, чи справді майно Мартиненка арештовано, він відповів: "Цю інформацію підтвердила прокуратура. Тому, хоча в мене особисто рішення немає, але я думаю, що справді арештували".

"Адвокати вже говорять, що це помста. Спочатку вони говорили, що немає ухвали, а тепер вже не ставлять під сумнів наявність арешту, але говорять, що це помста", – додав Ситник.

На запитання, чи Мартиненко демонстрував бажання втекти або вивести активи, директор НАБУ відповів, що "в нього вже є активи за кордоном".

"Всі ці "прокладки" функціонували за межами України. Всі встановлені витрати з коштів, які були викрадені, – вони були зроблені в основному за кордоном. Пан Мартиненко не тільки мав у ході реалізації цих схем всі активи за межами України, але й оплачував роботи за її межами. Ця схема діяла на постійній основі", – сказав Ситник.

На запитання, чи допоможе арешт майна уникнути впливу Мартиненка на слідство чи втечі екс-нардепа за кордон, він відповів: "Мартиненко розповідає про упередженість слідства, але зовсім не любить говорити про те, що, окрім нас, ще три країни стосовно нього ведуть розслідування. Це, до речі, підтверджує факт наявності активів за кордоном".

"Тому особливо тікати йому немає куди", – наголосив Ситник.

Як відомо, НАБУ затримало Миколу Мартиненка 20 квітня 2017 року.

За версією слідства, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди на 17,28 млн дол.

Загалом НАБУ розслідує три кримінальні провадження у відношенні Мартиненка.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту". Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення про взяття Мартиненка на поруки нардепами.

Крім того, у травні суд арештував частину майна Мартиненка: квартиру в Києві, автомобіль і два рахунки в уже збанкрутілому "Діамантбанку", 5% акцій якого володів екс-нардеп.

Олена Рощенко, УП

Теми: МартиненкоНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Мартиненко
Суд збільшив розмір застави екснардепу Мартиненку в 5 разів – ЦПК
Суд відпустив Мартиненка під заставу у майже 5 мільйонів
Справа Мартиненка: екснардепу оголосили нову підозру у відмиванні коштів
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: