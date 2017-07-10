Агєєв заявив, що йому не говорили, що Росія від нього відмовиться

Затриманого на Донбасі військовослужбовця РФ Віктора Агєєва не попереджали, що відмовляться від нього, якщо він потрапить у полон.

Про це Агєєв заявив в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", яке вийшло в ефір увечері 9 липня.

"Ні. Такого не говорили. Я про це якось не думав. Як кажуть, поки не станеться, то не замислюєшся над цим", - сказав він, відповідаючи на питання, чи пояснили йому, що він може потрапити у полон, і що від нього може відмовитися його країна у цій ситуації.

Про те, що відправляючись в Україну, він за міжнародними нормами є злочинцем, Агєєв також не замислювався.

Російський військовий, втім, вважає, що його статус контрактника міг би підтвердити командир частини, в якій він проходив службу. За його словами, у контракті, який він підписав у Росії про Україну не згадується.

Агєєв стверджує, що приїхав "захищати братський народ", бо таку точку зору пропагують у російських ЗМІ.

При цьому він не зміг розказати, які задачі мав виконувати на опорному пункті, де потрапив у полон.

Як повідомлялося, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ. В цей час, коли він перебував в Україні, за ним зберігалась зарплата російського військовослужбовця контрактника.

Як відомо, Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.