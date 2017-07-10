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Агеев заявил, что его не говорили, что Россия от него откажется

Понедельник, 10 июля 2017, 02:52
Агеев заявил, что его не говорили, что Россия от него откажется
тсн

Задержанного на Донбассе военнослужащего РФ Виктора Агеева не предупреждали, что откажутся от него, если он попадет в плен.

Об этом Агеев заявил в интервью "ТСН. Тиждень", которое вышло в эфир вечером 9 июля.

"Нет. Такого не говорили. Я об этом как-то не думал. Как говорится, пока не произойдет, то не задумываешься над этим", - сказал он, отвечая на вопрос, объяснили ли ему, что он может попасть в плен, и от него может отказаться его страна в этой ситуации.

О том, что отправляясь в Украину, он по международным нормам является преступником, Агеев также не задумывался.

Российский военный, впрочем, считает, что его статус контрактника мог бы подтвердить командир части, в которой он проходил службу. По его словам, в контракте, который он подписал в России об Украине не упоминается.

Агеев утверждает, что приехал "защищать братский народ", потому что такую ​​точку зрения пропагандируют в российских СМИ.

При этом он не смог рассказать, какие задачи должен был выполнять на опорном пункте, где попал в плен.

Как сообщалось, задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ. В это время, когда он находился в Украине, за ним сохранялась зарплата российского военнослужащего контрактника.

Как известно, Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не зачислялся.

Темы: ДонбасспленныеРосcия
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