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Помічник нардепа партії Ляшка опинився на лаві підсудних

Понеділок, 10 липня 2017, 11:47

На лаві підсудних опинився помічник народного депутата України, який намагався заволодіти коштами потерпілого в сумі 200 тисяч гривень.

Про це інформує 10 липня прес-служба Генеральної прокуратури.

У прокуратурі повідомляють про завершення досудового розслідування та скерування до суду обвинувального акту за підозрою діючого помічника народного депутата України від "Радикальної партії Олега Ляшка" у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Вказана особа злочинним шляхом намагалася заволодіти грошовими коштами потерпілого у великому розмірі в сумі 200 тис грн нібито за "кришування" Інтернет-закладу.

При одержані частини грошових коштів зловмисник був затриманий.

Стосовно підозрюваного судом обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки з боку народних депутатів зазначеної партії.

За результатами досудового розслідування 4 липня 2017 року обвинувальний акт у провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

За скоєний злочин помічнику народного депутата України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

 
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26 січня 2017 року стало відомо про затримання співробітниками Генпрокуратури і Національної поліції помічника народного депутата за підозрою в шахрайстві у великих розмірах.

Затриманим виявився Олексій Бевзюк, який працює у нардепа від Партії Ляшка Олексія Кириченка.

7 лютого Печерський районний суд Києва відпустив Бевзюка на поруки 5 депутатів Ради від фракції Радикальної партії.

Українська правда

Теми: прокуратураРадикальна партіякримінал
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