Помощник нардепа партии Ляшко оказался на скамье подсудимых

На скамье подсудимых оказался помощник народного депутата Украины, который пытался завладеть средствами потерпевшего в сумме 200 тысяч гривен.



Об этом сообщает 10 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры.



В прокуратуре сообщают о завершении досудебного расследования и направлении в суд обвинительного акта по подозрению действующего помощника народного депутата Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.



Указанное лицо преступным путем пыталось завладеть денежными средствами потерпевшего в крупном размере в сумме 200 тыс грн якобы за "крышевание" Интернет-заведения.



При получении части денежных средств злоумышленник был задержан.



В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде личного поручительства со стороны народных депутатов указанной партии.



По результатам предварительного расследования 4 июля 2017 обвинительный акт в производстве направлен в суд для рассмотрения по существу.



За совершенное преступление помощнику народного депутата Украины грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.



26 января 2017 года стало известно о задержании сотрудниками Генпрокуратуры и Национальной полиции помощника народного депутата по подозрению в мошенничестве в крупных размерах.



Задержанным оказался Алексей Бевзюк, который работает у нардепа от Партии Ляшко Алексея Кириченко.



7 февраля Печерский районный суд Киева отпустил Бевзюка на поруки 5 депутатов Рады от фракции Радикальной партии.



Украинская правда