Луценка терміново кличуть в Раду розглядати недоторканність

Кілька фракцій кличуть до Верховної Ради генерального прокурора Юрія Луценка для представлення подань на зняття недоторканності з народних депутатів.

Про це заявили представники кількох фракцій у вівторок.

Так, Михайло Добкін з "Опоблоку" заявив, що Луценко був зобов’язаний у вівторок розглядати подання, які він вніс у ВР і "не мав права їхати у відрядження".

Нардеп від Самопомочі Єгор Соболєв сказав: "Це неповага до законів і парламенту. В усіх цивілізованих державах прем'єр-міністри, не говорячи вже про генпрокурорів…негайно приходять на виклик парламенту. Генеральний прокурор прекрасно знав, що сьогодні вичерпується день, коли парламент мав прийняти рішення щодо притягнення до відповідальності Євгена Дейдея".

Він попросив спікера парламенту викликати Луценка до ВР.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що Луценко "пив до другої ночі, а тепер відсипається".

"5 подань від генпрокурора на народних депутатів. По кожному з них це мінімум півтори години. Якщо о 16 години розпочинається розгляд подань, то до 18:00 ми можемо пройти тільки одне. Усі інші подання, які повинні бути розглянуті в семиденний термін, не розглядаються і потім це підстава для скасування рішень ВР у Вищому адмінсуду. Неявка Луценка…демонструє одне, - у нього немає що сказати, Луценко обманює українців", - сказав він.

Сергій Соболєв від "Батьківщини" також закликав викликати Луценка до парламенту.

У коментарі "Українській правді" прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомила, що він перебуває за межами кабінету, у відрядженні. Також вона сказала, що його не попереджали про розгляд подань у Верховній Раді.

Спікер Андрій Парубій запропонував дочекатися Луценка і продовжити вечірнє засідання ВР у вівторок до повного розгляду 5 подань на народних депутатів.

Таку пропозицію підтримали 233 нардепи.

Як відомо, у вівторок Верховна Рада вирішила розглянути подання Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів на засіданні 11 липня.

Пропозиція фракції БПП та Народного фронту перенести їх розгляд на четвер не набрала достатньої кількості голосів - 190 "за".

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

Протягом 3-7 липня регламентний комітет розглянув подання ГПУ щодо 5 нардепів, і підтримав подання на зняття недоторканності лише щодо Борислава Розенблата.

Крім того депутати дали згоду на його затримання та арешт.

Більше про подання на нардепів читайте у матерілалі "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".

Подання на Добкіна регламентний комітет парламенту має розглянути 12 липня.

Олександр Шумілін, УП