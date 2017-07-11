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Луценко срочно зовут в Раду рассматривать неприкосновенность

Вторник, 11 июля 2017, 12:58

Несколько фракций зовут в Верховную Раду генерального прокурора Юрия Луценко для представления представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Об этом заявили представители нескольких фракций во вторник.

Так, Михаил Добкин с "Оппоблока" заявил, что Луценко был обязан во вторник рассматривать представления, которые он внес в ВР и "не имел права ехать в командировку".

Нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев сказал: "Это неуважение к законам и парламенту. Во всех цивилизованных государствах премьер-министры, не говоря уже о генпрокурорах... немедленно приходят на вызов парламента. Генеральный прокурор прекрасно знал, что сегодня исчерпывается день, когда парламент должен принять решение о привлечении к ответственности Евгения Дейдея".

Он попросил спикера парламента вызвать Луценко в ВР.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Луценко "пил до двух ночи, а теперь отсыпается".

"5 представлений от генпрокурора на народных депутатов. По каждому из них это минимум полтора часа. Если в 16 часов начинается рассмотрение представлений, то к 18:00 мы можем пройти только одно. Все остальные представления, которые должны быть рассмотрены в семидневный срок, не рассматриваются и потом это основание для отмены решений ВР в Высшем админсуде. Неявка Луценко... демонстрирует одно – ему нечего сказать, Луценко обманывает украинцев", - сказал он.

Сергей Соболев от "Батькивщины" также призвал вызвать Луценко в парламент.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что он находится за пределами кабинета, в командировке. Также она сказала, что его не предупреждали о рассмотрении представлений в Верховной Раде.

Спикер Андрей Парубий предложил дождаться Луценко и продолжить вечернее заседание ВР во вторник до полного рассмотрения 5 представлений на народных депутатов.

Такое предложение поддержали 233 нардепа.

Как известно, во вторник Верховная Рада решила рассмотреть представление Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов на заседании 11 июля.

Предложение фракции БПП и Народного фронта перенести их рассмотрение на четверг не набрала достаточного количества голосов - 190 "за".

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В течение 3-7 июля регламентный комитет рассмотрел представление ГПУ по 5 нардепах, и поддержал представление на снятие неприкосновенности только по Бориславу Розенблату.

Кроме того, депутаты дали согласие на его задержание и арест.

Более о представлении на нардепов читайте в материлали "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ".

Представление на Добкина регламентный комитет парламента должен рассмотреть 12 июля.

Александр Шумилин, УП

Темы: ЛуценкоВерховная Рада
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