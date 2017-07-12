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САП проверит заявления Ляшка о неуплате налогов Луценком – СМИ

Среда, 12 июля 2017, 02:58

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что начато расследование по заявлениям лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшка по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

"САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в ЕРДР два его обращения о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены", - сказал Холодницкий.

Так, констатировал он, заявление Ляшка рассмотрено, производство начато и следствие продолжится. Кроме того, Холодницкий отметил, что САП не закрывала дело в отношении народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, о чем сегодня в сессионном зале заявил сам депутат.

Как сообщается, 11 июля, в сессионном зале ВР Ляшко обвинил Луценко в уклонении от уплаты налогов и призвал его уплатить налоги, в том числе и за дом площадью 900 квадратных метров.

Напомним, Верховная Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности народного депутата "Радикальной партии Ляшко" Андрей Лозового, которого обвиняют в неуплате налогов.

Темы: Антикоррупционная прокуратураЛуценкоХолодницкийЛяшко Олег
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