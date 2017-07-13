Луценко пояснив, чому Добкіна не арештували в сесійній залі

У п'ятницю Генеральна прокуратура звернеться до суду для обрання міри запобіжного заходу народному депутату Опозиційного блоку Михайлу Добкіну.

Про це в кулуарах Верховної Ради заявив 13 липня генпрокурор Юрій Луценко.

"Завтра ми звернемося до суду, щоб обрати запобіжний захід Михайлу Добкіну у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці", – сказав він.

"Обов'язково буде можливість внесення застави", – додав Луценко.

Генпрокурор пояснив, що прокуратура, на відміну від НАБУ та САП не має права затримати народного депутата без дозволу суду, тому Добкіна не затримували на засіданні в четвер, коли нардепи дали на це згоду.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах із землею.

Сам Добкін заявив, що у п'ятницю, 14 липня, прийде до ГПУ на виклик генерального прокурора.

"Я перебуваю у хорошій формі, на больнічку не збираюсь, одіялко в клітинку не братиму", - сказав опоблоківець.

Роман Кравець, УП