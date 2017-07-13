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Луценко объяснил, почему Добкина не арестовали в сессионном зале

Четверг, 13 июля 2017, 19:39

В пятницу Генеральная прокуратура обратится в суд для избрания меры пресечения народному депутату Оппозиционного блока Михаила Добкина.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил 13 июля, Генпрокурор Юрий Луценко.

"Завтра мы обратимся в суд, чтобы избрать меру пресечения Михаилу Добкину в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – сказал он.

"Обязательно будет возможность внесения залога", – добавил Луценко.

Генпрокурор пояснил, что прокуратура, в отличие от НАБУ и САП не имеет права задерживать народного депутата без разрешения суда, поэтому Добкина не задерживали на заседании в четверг, когда нардепы дали на это согласие.

Как известно, в четверг Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина, которого подозревают в аферах с землей.

Сам Добкин заявил, что в пятницу, 14 июля, придет в ГПУ на вызов генерального прокурора.

"Я нахожусь в хорошей форме, на больничку не собираюсь, одеялко в клеточку не буду брать", - сказал оппоблоковец.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДобкинГенпрокуратура
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