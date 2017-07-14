Обшуки будуть до вечора, вилучені сервери працюють – Матіос

Правоохоронці планують до вечора п’ятниці завершити з обшуками у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на спільному з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу.

"До закінчення обшуків коментувати затримання з оформленням особистого обшуку і оголошення постанов про затримання я не буду", – наголосив він.

"Все плануємо закінчити до пізнього вечора. Якщо не вийде – будемо це робити навіть у нічний час. Дуже величезний обсяг приміщень, в яких проводять обшуки. Люди, які там є, так само внесені у протоколи, – і нам треба їх допитувати. Зараз недоречно коментувати", – заявив Матіос.

Він зазначив: "У суди ми звернемося протягом 7-10 годин для обрання запобіжних заходів".

Матіос також запевнив: "Ті сервери, які вдалося взяти в роботу без їхнього блокування або знищення тими, хто перебував в офісі, ідеально працюють і завдяки департаменту кіберполіції Нацполіції акуратно у швидкому режимі 3G перекачують з комп’ютерних хмар в архіви і на сервери Міністерства внутрішніх справ".

"Опрацьовувати цю інформацію доведеться довго, але там буде дуже багато цікавого – навіть на перший погляд того, що зараз говорять фахівці", – додав він.

За словами Матіоса, основна маса обшуків у справі Олександра Клименка – у Києві та в Одесі.

"В Донецьку, зі зрозумілих причин, ми їх проводити не можемо. Воно, нікчемне, було таке злочинне, що умудрилося украсти у всієї держави і скупити половину центру міста Донецьк, де до сьогодні володіє статками оця компанія "Юнісон". Нічого, я думаю, що справедливість буде – і українське місто Донецьк колись покаже ці статки і поверне державі і кожному шахтарю і жителю Донбасу", – сказав він.

Аваков пообіцяв повідомити про результати обшуків згодом.

Раніше стало відомо, що Головна військова прокуратура і Нацполіція у п'ятницю проводять понад 150 обшуків у приміщеннях, які належать Клименку, зокрема у компанії "Юнісон" і в газеті "Вєсті".

За даними слідства, до справи причетні дві компанії з управління активами і відомі особи з оточення Віктора Януковича та з числа правоохоронців, а збитки від схем склали для України 12 мільярдів доларів.

Матіос сподівається, що вже з 14 липня газета "Вєсті" перестане приносити дохід Клименку. Правоохоронці стверджують, обшуки пов'язані не з публікаціями, а з фінансуванням ресурсу.

14 червня 2017 року українське слідство заочно повідомило Клименку про підозру в заподіянні збитків України на суму 96 мільярдів гривень (12 мільярдів доларів за курсом 8 гривень за 1 долар).

Олена Рощенко, УП, доповнено

