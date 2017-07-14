Обыски будут до вечера, изъятые сервера работают – Матиос

Правоохранители планируют до вечера пятницы завершить с обысками в помещениях, принадлежащих экс-министру по доходам и сборам Александру Клименко.



Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге.



"До окончания обысков комментировать задержание с оформлением личного обыска и объявления постановления о задержании я не буду", – подчеркнул он.



"Все планируем закончить до позднего вечера. Если не получится – будем это делать даже в ночное время. Очень большой объем помещений, в которых проводят обыски. Люди, которые там есть, так же внесены в протоколы, – и нам надо их допрашивать. Сейчас неуместно комментировать", – заявил Матиос.

Он отметил: "В суды мы обратимся в течение 7-10 часов для избрания меры пресечения".



Матиос также заверил: "Те сервера, которые удалось взять в работу без их блокирования или уничтожения теми, кто находился в офисе, идеально работают и благодаря департаменту киберполиции Нацполиции аккуратно в быстром режиме 3G перекачивают с компьютерных облаков в архивы и на сервера Министерства внутренних дел (данные)".



"Обрабатывать эту информацию придется долго, но там будет очень интересного – даже на первый взгляд того, что сейчас говорят специалисты", – добавил Матиос.

По словам Матиоса, основная масса обысков по делу Александра Клименко – в Киеве и в Одессе.

"В Донецке, по понятным причинам, мы их проводить не можем. Оно, ничтожное, было такое преступное, что умудрилось украсть у всей страны и скупить половину центра города Донецк, где до сих пор владеет состоянием эта компания "Юнисон". Ничего, я думаю что справедливость будет – и украинский город Донецк когда-то покажет эти состояния и вернет государству и каждому шахтеру и жителю Донбасса", – сказал он.



Аваков пообещал сообщить о результатах обысков позже.

Ранее стало известно, что Главная военная прокуратура и Нацполиция в пятницу проводят более 150 обысков в помещениях, принадлежащих Клименко, в частности в компании "Юнисон" и в газете "Вести".

По данным следствия, к делу причастны две компании по управлению активами и известные лица из окружения Виктора Януковича и из числа правоохранителей, а убытки от схем составили для Украины 12 миллиардов долларов.

Матиос надеется, что уже с 14 июля газета "Вести" перестанет приносить доход Клименко. Правоохранители утверждают, что обыски связаны не с публикациями, а с финансированием ресурса.

14 июня 2017 года украинское следствие заочно сообщило Клименко о подозрении в причинении убытков Украине на сумму 96 миллиардов гривен (12 миллиардов долларов по курсу времен начала 2014 года: 8 гривен за 1 доллар).

Алена Рощенко, УП, дополнено

