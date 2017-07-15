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Прокуратура просить арештувати Добкіна, застава – понад 150 мільйонів

Субота, 15 липня 2017, 12:17
Прокуратура просить арештувати Добкіна, застава – понад 150 мільйонів

Прокуратура просить суд взяти народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна під арешт, а розмір застави визначити у розмірі не менше 150 мільйонів гривень.

Про це з Печерського суду повідомляє Радіо свобода.

Сторона обвинувачення обґрунтувала це клопотання побоюваннями, що Добкін може впливати на хід розслідування.

Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Михайлу Добкіну.

Як відомо, раніше Добкін заявляв, що розмір застави буде непосильний.

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13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

Теми: ДобкінсудГенпрокуратура
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