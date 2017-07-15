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Обвинение просит арестовать Добкина, залог – более 150 млн

Суббота, 15 июля 2017, 12:17
Обвинение просит арестовать Добкина, залог – более 150 млн

Прокуратура просит суд взять народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина под арест, а размер залога определить в размере не менее 150 млн гривен.

Об этом из Печерского суда сообщает Радио Свобода.

Сторона обвинения обосновала это ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования.

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Михаилу Добкину.

Как известно, ранее Добкин заявил, что размер залога будет непосильное.

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Как известно, 13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Опоблоку" Михаила Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отрицает все обвинения.

Темы: ДобкинсудГенпрокуратура
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