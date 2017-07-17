Від Полякова та Розенблата вимагатимуть здати закордонні паспорти

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме в Солом’янському райсуді Києва щодо обрання для нардепів Максима Полякова та Борислава Розенблата запобіжних заходів у вигляді застави, а також здати закордонні паспорти.

Про це заявив керівник САП Назар Холодницький, передає "Укрінформ".

"Скоріш за все, будемо клопотати про заставу і здачу паспортів", - повідомив Холодницький.

Також він заперечив інформацію, що САП проситиме суд арештувати нардепів, оскільки Рада не дала згоди на це.

Як повідомлялося, судові засідання для обрання запобіжного заходу для нардепів ВР Максима Полякова (фракція "Народний фронт") та Борислава Розенблата (позафракційний) відбудуться 17-21 липня у Солом'янському райсуді Києва. Наразі ще не визначено точний час.

Як відомо, 7 липня Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

10 липня фракція БПП виключила Борислава Розенблата зі свого складу.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності нардепів від БПП Борислава Розенблата і НФ Максима Полякова, але не дозволила проводити затримання і арешт.

13 липня нардепам було оголошено підозри за корупційні діяння.

Як повідомив глава САП Назар Холодницький, 14 липня Розенблат та Поляков були викликані на допит до НАБУ.

"Після того, як слідство збере всі докази - буде складено обвинувальний акт і він буде скерований до суду для розгляду по суті", - повідомив Холодницький.

Більше про "бурштинову" справу, у якій фігурують Борислав Розенблат та Максим Поляков,читайте у статті "Ім'я Розенблата, або Доторканний Борислав не сміється".