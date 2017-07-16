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Розенблату та Полякову обиратимуть запобіжний захід з понеділка

Неділя, 16 липня 2017, 21:53
Розенблату та Полякову обиратимуть запобіжний захід з понеділка

Судові засідання для обрання запобіжного заходу для нардепів ВР Максима Полякова (фракція "Народний фронт") та Борислава Розенблата (позафракційний) відбудуться 17-21 липня у Солом'янському райсуді Києва. 

Про це пишуть Українські новини з посиланням на дані у НАБУ. 

Згідно з повідомленням, прокуратура, ймовірно, проситиме суд обрати їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як відомо, 7 липня Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

10 липня фракція БПП виключила Борислава Розенблата зі свого складу. 

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності нардепів від БПП Борислава Розенблата і НФ Максима Полякова, але не дозволила проводити затримання і арешт.

13 липня нардепам було оголошено підозри за корупційні діяння.

Як повідомив глава САП Назар Холодницький, 14 липня Розенблат та Поляков були викликані на допит до НАБУ.

"Після того, як слідство збере всі докази - буде складено обвинувальний акт і він буде скерований до суду для розгляду по суті", - повідомив Холодницький.

Більше про "бурштинову" справу, у якій фігурують Борислав Розенблат та Максим Поляков,читайте у статті "Ім'я Розенблата, або Доторканний Борислав не сміється".

Теми: Верховна Раданедоторканністьсуд
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