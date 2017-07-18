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Геращенко про заяву Захарченка: Путін піднімає ставки

Вівторок, 18 липня 2017, 17:10

Росія, озвучуючи через бойовиків на Донбасі заяви про створення "Малоросії", намагається відвернути увагу від питань безпеки і звільнення полонених.

Про це повідомила у Facebook вівторок перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТГК по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

Вона назвала маячнею заяви ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

"Новоросія", "Малоросія" – це "історія", яку пише Кремль, який в упор не бачить Україну і казиться, що Україна була, є і БУДЕ. Чому саме зараз ці чергові шизофренічні заяви? Бо завтра Мінськ, чергові зустрічі, і там ОРДЛО потрібно відволікати увагу від теми заручників, теми безпеки", - написала вона.

"Бо до кінця липня мають відбутися телефонні переговори в нормандському форматі - і Путіну потрібно піднімати ставки, продовжувати свою цинічну гру, що "нас там нет", "это молодые республики" и "покорённые народы Донбаса, с которыми Киеву надо вести прямой диалог". Це намагання переключити увагу із заблокованого звільнення заручників, щоденних обстрілів", - додала Геращенко.

Вона додала, що на заяви не варто звертати уваги

"Варто робити своє-посилювати тиск на РФ, посилювати армію, восени приймати закон про реінтеграцію, звільняти території, в тому числі і від деградованих п'яниць, які марять "Новоросією", - написала вона.

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію".

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка сепаратистів "ДНР" Олександра Захарченка щодо "заснування Малоросії".

Українська правда

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Теми: ПутінДонбасАТО
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