Геращенко о заявлении Захарченко: Путин поднимает ставки

Россия, озвучивая через боевиков на Донбассе заявления о создании "Малороссии", пытается отвлечь внимание от вопросов безопасности и освобождения пленных.



Об этом сообщила в Facebook вторник первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.



Она назвала бредом заявления главаря боевиков Александра Захарченко.



"Новороссия", "Малороссия" - это "история", которую пишет Кремль, в упор не видит Украину и бесится, что Украина была, есть и будет. Почему именно сейчас эти очередные шизофренические заявления? Потому что завтра Минск, очередные встречи, и там ОРДЛО нужно отвлекать внимание от темы заложников, темы безопасности ", - написала она.



"Так до конца июля должны состояться телефонные переговоры в нормандском формате - и Путину нужно поднимать ставки, продолжать свою циничную игру, что "нас там имеется", "это молодые республики" и "покорённые народы Донбасса, с Которым Киеву надо вести прямой диалог". Это попытка переключить внимание с заблокированного освобождения заложников, ежедневных обстрелов", - добавила Геращенко.



Она добавила, что на заявления не стоит обращать внимания



"Стоит делать свое – усиливать давление на РФ, усиливать армию, осенью принимать закон о реинтеграции, освобождать территории, в том числе и от деградированных пьяниц, которые мечтают "Новороссией", - написала она.



Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство "Малороссии".

Главари боевиков ОРЛО открестились от "Малороссии".

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.

Немецкое федеральное правительство осудил заявления главаря сепаратистов "ДНР" Александра Захарченко по "основания Малороссии".

Украинская правда