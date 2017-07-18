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Пєсков запевняє, що Захарченко придумав "Малоросію" сам

Вівторок, 18 липня 2017, 21:23

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що в Москві не знали про ініціативу ватажка ОРДО Олександра Захарченка створити "Малоросію".

Про це він сказав журналістам, передають РИА Новости.

"Заява Захарченка, яку він зробив сьогодні вранці щодо Малоросії, є його особистою ініціативою, в Москві про це дізналися сьогодні вранці зі ЗМІ. Ми залишаємося прихильними мінських домовленостей", - заявив Пєсков.

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію".

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка сепаратистів "ДНР" Олександра Захарченка щодо "заснування Малоросії".

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Теми: ПутінДонбасАТО
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