Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОБСЄ теж відреагували на "Малоросію"

Середа, 19 липня 2017, 08:31

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, глава МЗС Австрії Себастьян Курц закликав проросійських бойовиків на Донбасі не ставити під загрозу виконання Мінських угод.

Про це йдеться в заяві австрійського головування в ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Я закликаю всі сторони конструктивно працювати, використовуючи існуючі переговорні формати, особливо Тристоронню контактну групу, проявляти свій інтерес і вирішувати конкретні питання, які стосуються людей, що живуть на сході України", - заявив дипломат.

Курц заявив про стурбованість "провокаційною риторикою, яка лунає з Донецька" - оголошення "глави ДНР" Захарченко та створення "Малоросії".

Він також закликав сторони утримуватися від будь-яких конфронтаційних заяв і дій, які ставлять під загрозу виконання Мінських домовленостей і кидають виклик суверенітету та територіальній цілісності України".

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію".

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка Захарченка щодо "заснування Малоросії".

У Кремлі заявили, що не знали про ініціативу Захарченка створити "Малоросію".

Теми: ДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: