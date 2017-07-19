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Кабмін ввів спецдозволи для адвокатів-іноземців на в'їзд в Крим

Середа, 19 липня 2017, 12:54

Кабінет міністрів України дозволив видачу спеціального дозволу на в'їзд до окупованого Росією Криму іноземцям для надання правової допомоги.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав дане рішення серед прийнятих урядом на засіданні без обговорення.

Кабмін доповнив перелік випадків, коли іноземним громадянам, або особам без громадянства дається спеціальний дозвіл на в'їзд до Криму, нормами про необхідність надання правового захисту особам, права, свободи і законні інтереси яких були порушені органами окупаційної влади, їх посадовими і службовими особами.

При цьому видача таких дозволів відбувається виключно за поданням і за погодженням з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, яке інформує Міністерство закордонних справ.

Така ж процедура застосовується при видачі спецдозволу на поїздку в Крим іноземцям в складі незалежних правозахисних місій.

Як відомо, українців за незаконний перетин кордону України можуть оштрафувати, а іноземцям або особам без громадянства - заборонити в'їзд в Україну.

Російські адвокати Марк Фейгін і Микола Полозов літають до Криму. Вони є захисниками кримського татарина Ільмі Умерова, другий захищає Ахтема Чийгоза.

Теми: Криманексіяправо
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