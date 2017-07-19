Дело Онищенко: Апелляционный суд отменил арест Постного

Апелляционный суд Львовской области отменил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого в так называемом "газовом деле Онищенко" Валерия Постного.

Об этом Украинской правде сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.



"Сегодня, 19.07.2017 Апелляционным судом Львовской области отменена мэра пресечения в виде содержания под стражей, которая была применена к подозреваемому Постному В.М. на основании решения Галицкого районный суд г. Львова от 03.07.2017 по делу о хищениях газового конденсата, расследуемого Львовский территориальным управлением НАБУ", - сообщили в ведомстве.



Отмечается, что в рамках этого дела Постному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренном ч.3 ст. 27 (Соучастие в преступлении) ч.5 ст. 191 (Присвоение, трата имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением).



Кроме этого Постный является обвиняемым по так называемому "газовому делу".



Как известно, 16 июня Соломенский суд Киева взял Постного под стражу на 2 месяца и возможностью внесения залога 10 миллионов гривен.



Ранее в тот же день Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, но его сразу задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро.



Нардеп Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.



Следствие называет Постного одним из ключевых фигурантов дела Онищенко - согласно материалам, руководителями преступной организации были Онищенко, его мать и Постный.



В СБУ заявили также в начале досудебного следствия по Онищенко по признакам государственной измены. В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.



Украинская правда