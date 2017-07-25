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СЦКК: У вівторок запустили Донецьку фільтрувальну

Вівторок, 25 липня 2017, 12:27

У вівторок зранку після ремонту запустили Донецьку фільтрувальну станцію.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає прес-центр штабу АТО у своєму Facebook.

"25-го липня близько 5.30 після відновлення електропостачання була знову запущена Донецька фільтрувальна станція. Близько 12.00, після налаштування усіх агрегатів, станція вийде на штатний режим роботи і питна вода піде до споживачів по обидва боки від лінії розмежування сторін", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 22 липня близько 19:20 Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена і в черговий раз припинила роботу в результаті обстрілу бойовиків.

Пізніше було отримано дозвіл з боку України та РФ на виконання робіт з відновлення електропостачання до ДФС, але огляд ділянки не могли розпочати через обстріли.

24 липня зранку електромонтери розпочали відновлювати електропостачання на Донецьку фільтрувальну станцію, яке було припинено внаслідок обстрілу бойовиків.

Теми: Донбас
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