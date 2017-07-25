Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СЦКК: Во вторник запустили Донецкую фильтровальную станцию

Вторник, 25 июля 2017, 12:27

Во вторник утром после ремонта запустили Донецкую фильтровальную станцию.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба АТО в своем Facebook.

"25-го июля около 5.30 после восстановления электроснабжения была вновь запущена Донецкая фильтровальная станция. Около 12.00, после настройки всех агрегатов, станция выйдет на штатный режим работы и питьевая вода пойдет к потребителям по обе стороны от линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 июля около 19:20 Донецкая фильтровальная станция была обесточена и в очередной раз прекратила работу в результате обстрела боевиков.

Позже было получено разрешение со стороны Украины и РФ на выполнение работ по восстановлению электроснабжения ДФС, но осмотр участка не могли начать из-за обстрелов.

24 июля утром электромонтеры начали восстанавливать электроснабжение на Донецкую фильтровальную станцию, которое было приостановлено в результате обстрела боевиков.

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: