СЦКК: Во вторник запустили Донецкую фильтровальную станцию

Во вторник утром после ремонта запустили Донецкую фильтровальную станцию.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба АТО в своем Facebook.

"25-го июля около 5.30 после восстановления электроснабжения была вновь запущена Донецкая фильтровальная станция. Около 12.00, после настройки всех агрегатов, станция выйдет на штатный режим работы и питьевая вода пойдет к потребителям по обе стороны от линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 июля около 19:20 Донецкая фильтровальная станция была обесточена и в очередной раз прекратила работу в результате обстрела боевиков.

Позже было получено разрешение со стороны Украины и РФ на выполнение работ по восстановлению электроснабжения ДФС, но осмотр участка не могли начать из-за обстрелов.

24 июля утром электромонтеры начали восстанавливать электроснабжение на Донецкую фильтровальную станцию, которое было приостановлено в результате обстрела боевиков.