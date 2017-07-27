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Коломойський: Якщо в мене заберуть громадянство, бути поруч із Саакашвілі почесно

Четвер, 27 липня 2017, 12:09

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що позбавлення колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України негативно позначиться на репутації держави в світі.

Про це він сказав в коментарі ТСН.ua.

"Позбавлення громадянства Саакашвілі – це ганебна пляма на репутації нашої держави. Ще більш ганебним є те, що, незважаючи на прагнення до Європи, реалізовано це в "кращих" радянських традиціях", – говорить Коломойський.

На думку олігарха, "тільки історія дасть оцінку, позитивний він герой для України чи ні".

"Особисто я можу сказати тільки те, що з ним не було і, сподіваюся, не буде нудно. І неважливо, якими мотивами він керувався, коли розворушив наше сонне царство", – заявив він.

За словами Коломойського, що якщо його самого, можливо, коли-небудь позбавлять громадянства, то йому буде почесно опинитися в списку поряд з Саакашвілі.

"Якщо мене коли-небудь позбавлять громадянства, то присутність в його компанії буде дуже почесною. Також, як за радянської влади, для тих, кого позбавляли громадянства, почесно було опинитися в компанії Солженіцина, Бродського, Аксьонова, Ростроповича і Вишневської", – міркує олігарх.

Як відомо, раніше Саакашвілі і Коломойський неодноразово критикували один одного і з'ясовували стосунки в судах.

Олігарх Коломойський також визнавав, що має крім українського ще 2 іноземних громадянства.

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Як відомо, ще 26 липня з’явилася інформація про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України.

При цьому Адміністрація президента весь день була недоступна для коментарів.

Державна міграційна служба України увечері в середу підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства.

Сам політик заявив, що у Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства. Перебуваючи у США, він заявив, що буде домагатись законного права повернутись в Україну.

Джерело в оточенні Порошенка повідомило "Українській правді", що Саакашвілі втратив громадянство України, бо під час заповнення документів на його отримання написав, що не має судимості, а насправді мав – адже в Грузії проти нього порушено кілька справ.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

У Грузії проти екс-президента країни Саакашвілі, який отримав українське громадянство і очолював Одеську облдержадміністрацію, порушено кілька кримінальних справ за звинуваченням в розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень.

Згідно з рішенням суду, в разі появи Саакашвілі в Грузії його повинні заарештувати.

"Українська правда" в Threads

Теми: Саакашвілігромадянство
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