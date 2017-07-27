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Коломойский: Если у меня заберут гражданство, почетно оказаться рядом с Саакашвили

Четверг, 27 июля 2017, 12:09

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что лишение бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили гражданства Украины негативно скажется на репутации государства в мире.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"Лишение гражданства Саакашвили – это позорное пятно на репутации нашего государства. Еще более позорным является то, что, несмотря на стремление в Европу, реализовано это в "лучших" советских традициях", – говорит Коломойский.

По мнению олигарха, "только история даст оценку, положительный он герой для Украины или нет".

"Лично я могу сказать только то, что с ним не было и, надеюсь, не будет скучно. И неважно, какими мотивами он руководствовался, когда разворошил наше сонное царство", – заявил он.

По словам Коломойского, что если его самого, возможно, когда-нибудь лишат гражданства, то ему будет почетно оказаться в списке рядом с Саакашвили.

"Если меня когда-нибудь лишат гражданства, то присутствие в его компании будет весьма почетным. Также, как при советской власти, для тех, кого лишали гражданства, почетно было оказаться в компании Солженицына, Бродского, Аксенова, Ростроповича и Вишневской", – рассуждает олигарх.

Как известно, ранее Саакашвили и Коломойский неоднократно критиковали друг друга и выясняли отношения в судах.

Олигарх Коломойский также признавал, что имеет кроме украинского еще 2 иностранных гражданства.

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Как известно, 26 июля появилась информация о том, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины.

При этом Администрация президента весь день была недоступна для комментариев.

Государственная миграционная служба Украины вечером в среду подтвердила лишение Саакашвили гражданства.

Сам политик заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Находясь в США, он заявил, что будет добиваться законного права вернуться в Украину.

Источник в окружении Порошенко сообщил "Украинской правде", что Саакашвили лишен гражданства Ураины, потому что при заполнении документов на его получение написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел, так как в Грузии против него возбуждено несколько дел.

На прошлой неделе Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.

В Грузии против экс-президента страны Саакашвили, который получил украинское гражданство в 2015 году и возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в растрате госсредств и превышении служебных полномочий.

Согласно решению суда, в случае появления Саакашвили в Грузии его должны арестовать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилигражданство
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