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Саакашвілі вважає, що Трамп мав рацію, говорячи про втручання України у вибори в США

П'ятниця, 28 липня 2017, 01:02
Саакашвілі вважає, що Трамп мав рацію, говорячи про втручання України у вибори в США

Політик Міхеіл Саакашвілі вважає, що президент США має підстави говорити про спроби уряду України у 2016-му році зменшити шанси Трампа на перемогу на виборах президента.

Про це він зявив в інтерв'ю американському каналу CNN, пише Голос Америки.

"Президент Трамп, наприклад, сказав щось про Україну. Ми в Україні цінуємо підтримку народу України з боку США. Ми воюємо з росіянами. Світ має віддати українцям належне за їх героїчний спротив, але з іншого боку президент Трамп мав рацію. Мають місце брудні ігри, розпочаті деякими українськими олігархічними колами", - заявив Саакашвілі, коментуючи нещодавню заяву президента США, але був обірваний наступним запитанням ведучої.

Саакашвілі також заявив що його нинішні проблеми в Україні зумовлені його опозицією до влади олігархів та корупції.

"Мене позбавили громадянства з тих самих причин, через які я отримав проблеми із Путіним: я виступив проти його олігархічного, корумпованого режиму", - підкреслив екс-президент Грузії.

Саакашвілі наголосив, що є патріотом України, а громадянство України прийняв від Порошенка, тому що вважав того "також відданим реформам".

"Проблема у тому, що лідери України обрали шлях, подібний до загального у регіоні - олігархи, корупція, захоплення ресурсів, придушення демократії. І через це я став одним із його провідних опонентів. Позбавивши мене, абсолютно протизаконно мого громадянства, з порушенням Конституції України та міжнародних законів, він по суті намагається позбутись одного із провідних опонентів", - заявив він.

"Але мене надихає бурхлива реакція в Україні, підтримка з боку громадянського суспільства та інших опозиційних груп, моєї власної партії, яка швидко зростає в Україні", - сказав екс-губернатор Одеської області.

У середу, 26 липня, політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Перебуваючи у США, Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну. Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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Теми: СаакашвіліСША
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