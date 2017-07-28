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Луценко: Сума арештованого майна Клименка і його компаній – 6 млрд

П'ятниця, 28 липня 2017, 11:01
Луценко: Сума арештованого майна Клименка і його компаній – 6 млрд
Василь Артюшенко, ZN.UA

Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що сума арештованого майна екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та його дочірніх компаній сягає 6 мільярдів гривень.

Про це він повідомив 28 липня у своєму Facebook.

Генпрокурор зазначив, що у рамках розслідування справи Клименка під вартою залишаються 9 людей, а ще 18 - під заставою на загальну суму 59 млн гривень.

"Майно підозрюваних арештовано на суму 900 млн. грн. Сума арештованого майна О. Клименка та його афілійованих компаній сягає ще 6 млрд грн", - наголосив генпрокурор.

Він також зазначив, що військові прокурори ГПУ взяли участь у розгляді у судах 258 клопотань. При цьому суд задовольнив усі 163 з них, які стосувались накладення арешту на майно підозрюваних.

 

Як відомо, 14 липня головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіції та спецпідрозділом "Корд" провели обшуки у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича та екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, було проведено 183 обшуки у приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку, зокрема у офісному центрі "Гулівер" у Києві, де було виявлено таємний офіс банка Клименка "Юнісон".

"Юнісон – це материнська компанія сім'ї Клименків… медіахолдингу "Весті" і двох компаній з управління активами, власниками яких була родина Клименків і які обслуговували повністю сім'ю Януковича", - зазначив головний військовий прокурор.

Водночас екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко стверджує, що українські правоохоронці провели обшуки, які не мають до нього ніякого відношення.

Матіос заявляє, що за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

24 травня правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції.

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва екс-глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.


"Українська правда" у Threads

Теми: КлименкоГенпрокуратура
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