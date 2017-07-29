Саакашвілі розповів про погрози від Порошенка

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив про погрози на свою адресу з боку президента України Петра Порошенка.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"У мене була двогодинна зустріч з Порошенком в березні цього року на Мальті. Це було дві години погроз і шантажу з його боку. З тих пір я стикався з різними неприємностями, я думаю, що це було його останнє попередження", - заявив він.

За словами Саакашвілі, Порошенко сам запропонував йому зустрітися на Мальті.

"Він мені говорив, що я повинен зупинитися, перестати критикувати, як він говорив, розгойдувати Україну, виконувати план Путіна ... на що я розсміявся йому в обличчя. Я йому сказав, що "план Путіна" - це те, що він робить. Тому що він встановив стратегічний альянс з Ахметовим, тримає в парламенті Хомутинника і інших бариг, і з ними домовляється. Я вважаю, що це - "план Путіна" набагато більше, ніж те, що я роблю", - зазначив Саакашвілі.

Також екс-губернатор заявив, що Порошенко, в разі, якщо він "заспокоїться", обіцяв йому на наступних парламентських виборах фракцію в парламенті і "свою маленьку нішу в українській політиці".

"Друге - він сказав, що якщо я спробую розгойдувати далі ситуацію і домагатися дострокових виборів, то, по-перше, він готовий вводити воєнний стан. На що я йому сказав, що у нього таких сил немає, з чим він начебто погодився. Тому він сказав, що навіть якщо ми не введемо військовий стан, ми будемо приймати індивідуальні заходи. І так загрозливо на мене подивився", - розповів Саакашвілі.

Також за його словами, Порошенко питав, чому він критикує його, а не, наприклад, Тимошенко або Авакова.

"Я сказав, що я критикую всю владу, особливо Авакова, але після того, як він став повністю контролювати уряд, вся відповідальність лежить на ньому. Якщо Тимошенко прийде до влади, вона стане об'єктом інтересу", - відповів Саакашвілі.

Як повідомлялося, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Читайте також: Громадянин світу. Чому Порошенко забрав у Саакашвілі український паспорт