Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі розповів про погрози від Порошенка

Субота, 29 липня 2017, 07:20

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив про погрози на свою адресу з боку президента України Петра Порошенка.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"У мене була двогодинна зустріч з Порошенком в березні цього року на Мальті. Це було дві години погроз і шантажу з його боку. З тих пір я стикався з різними неприємностями, я думаю, що це було його останнє попередження", - заявив він.

За словами Саакашвілі, Порошенко сам запропонував йому зустрітися на Мальті.

"Він мені говорив, що я повинен зупинитися, перестати критикувати, як він говорив, розгойдувати Україну, виконувати план Путіна ... на що я розсміявся йому в обличчя. Я йому сказав, що "план Путіна" - це те, що він робить. Тому що він встановив стратегічний альянс з Ахметовим, тримає в парламенті Хомутинника і інших бариг, і з ними домовляється. Я вважаю, що це - "план Путіна" набагато більше, ніж те, що я роблю", - зазначив Саакашвілі.

Також екс-губернатор заявив, що Порошенко, в разі, якщо він "заспокоїться", обіцяв йому на наступних парламентських виборах фракцію в парламенті і "свою маленьку нішу в українській політиці".

"Друге - він сказав, що якщо я спробую розгойдувати далі ситуацію і домагатися дострокових виборів, то, по-перше, він готовий вводити воєнний стан. На що я йому сказав, що у нього таких сил немає, з чим він начебто погодився. Тому він сказав, що навіть якщо ми не введемо військовий стан, ми будемо приймати індивідуальні заходи. І так загрозливо на мене подивився", - розповів Саакашвілі.

Також за його словами, Порошенко питав, чому він критикує його, а не, наприклад, Тимошенко або Авакова.

"Я сказав, що я критикую всю владу, особливо Авакова, але після того, як він став повністю контролювати уряд, вся відповідальність лежить на ньому. Якщо Тимошенко прийде до влади, вона стане об'єктом інтересу", - відповів Саакашвілі.

Як повідомлялося, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Читайте також: Громадянин світу. Чому Порошенко забрав у Саакашвілі український паспорт

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: