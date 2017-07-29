Саакашвілі: я знаю всі входи і виходи в Україні

Глава партії "Рух Нових сил" Міхеіл Саакашвілі житиме в транзитній зоні аеропорту "Бориспіль", якщо після прибуття з США його не пустять в Україну.

Про це він жартома сказав в інтерв'ю "Українській правді".

На питання, чи поїде він у такому випадку назад до США або до Нідерландів, Саакашвілі відповів: "Ні, я буду жити в транзитній зоні аеропорту "Бориспіль". Там зроблений хороший ремонт, мій друг там директор. Я сподіваюся, що він знайде мені там затишне місце. Це жарт, але я знайду можливості".

"Немає такого контролю, як вони думають. Я з багатьма на зв'язку в українській службі. Я колишній український прикордонник. Нехай він (Порошенко - ред.) про це не забуває. Я знаю всі входи і виходи в Україні", - підкреслив політик.

Саакашвілі додав, що у нього "багато друзів" у Прикордонній службі, Нацгвардії і поліції.

Він підкреслив, що не збирається отримувати громадянство іншої країни - наприклад, Литви, де обговорюється питання надання йому громадянства.

"Я дуже люблю литовців, і вони до мене дуже добре ставляться. Моя дружина голландка, я автоматично маю право на голландське громадянство - ми вже стільки років одружені. Мої діти з грузинськими паспортами також мають голландські паспорти. Цієї проблеми у мене немає. Але я цього свідомо не робив і не буду робити. Тому що є конкретна мета. Я взяв зобов'язання перед народом України", - сказав Саакашвілі.

Як повідомлялося, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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