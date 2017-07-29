Бойовики відпустили двох осіб, затриманих з Асєєвим

Двоє людей, яких затримали бойовики разом з українським журналістом Станіславом Асєєвим, вже відпущені і перебувають на підконтрольній Україні території.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив координатор групи зі звільнення військовополонених "Патріот" Олег Котенко.

Решта, за його словами, як і раніше перебувають у полоні.

"Двох людей, які були затримані в рамках цієї "кримінальної справи", нам вдалося перевести на територію України. Вони зараз тут, на підконтрольній Україні території. Решта так само перебувають там, в так званому "МДБ". Стан їхнього здоров'я нам не відомий", - сказав Котенко.

За його словами, ці люди включені Службою безпеки України до списків на обмін. Ведуться переговори про їхнє звільнення.

Як повідомлялося, 28 липня Союз журналістів РФ підтвердив, що зниклий український журналіст Станіслав Асєєв (Васін) дійсно "заарештований" так званими "правоохоронними органами" ОРДО.

Асєєв з моменту окупації жив у Донецьку, востаннє виходив на зв'язок 2 червня.

За словами представника України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, бойовики раніше заявляли, що не мають інформації про Асєєва.

А так звана "поліція ДНР" оголосила в розшук журналіста.