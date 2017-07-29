Боевики отпустили двух человек, задержанных с Асеевым

Двое человек, которых задержали боевики вместе с украинским журналистом Станиславом Асеевым, уже отпущены и находятся на подконтрольной Украине территории.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко.

Остальные, по его словам, по-прежнему находятся в плену.

"Двое человек, которые были задержаны в рамках этого "уголовного дела", нам удалось перевести на территорию Украины. Они сейчас находятся здесь, на подконтрольной Украине территории. Остальные все так же пребывают там, в так называемом "МГБ". Состояние их здоровья нам не известно", — сказал Котенко.

По его словам, эти люди включены Службой безопасности Украины в списки на обмен. Ведутся переговоры об их освобождении.

Как сообщалось, 28 июля Союз журналистов РФ подтвердил, что пропавший украинский журналист Станислав Асеев (Васин) действительно "арестован" так называемыми "правоохранительными органами" ОРДО.

Асеев с момента оккупации жил в Донецке, в последний раз выходил на связь 2 июня.

По словам представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ВКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко, боевики ранее заявляли, что не располагают информацией об Асееве.

А так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск журналиста.