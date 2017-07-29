Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Информация о причастности Трояна к вымогательству не подтвердилась

Суббота, 29 июля 2017, 18:38

Информация о вероятной причастности замглавы МВД Вадима Трояна к противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась, он не является подозреваемым лицом.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины, обнародованном 29 июля.

"СБУ совместно с ГПУ провела спецоперацию по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве у руководителя субъекта предпринимательской деятельности. Задержанным лицам избрана мера пресечения", - отметили в Службе безопасности.

В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о вероятном участии в противоправных действиях заместителя министра МВД Украины Вадима Трояна.

"Было принято решение о проведении обыска в жилом помещении Трояна. По результатам указанных следственных действий информация о вероятной причастности Трояна к такой противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась. Таким образом Троян не является подозреваемым лицом", - заявили в СБУ.

Следствие по делу относительно задержанных лиц продолжается.

Как известно, ранее СМИ распространили информацию о том, что Вадима Трояна якобы задержали на взятке в 2 млн гривен. В комментарии УП Троян заявил, что "это полная ложь". Представитель МВД Артем Шевченко также опроверг слухи о задержании Трояна.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что задержан замруководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Бржезинский, помощницу заместителя МВД Украины Иваштенко и гражданина Шамрая, которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1,5 млн грн.

Всем сообщено о подозрении в злоупотреблении положением и вымогательстве.

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: коррупцияМВДСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
коррупция
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
Все новости...
Реклама: