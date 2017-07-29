СБУ: Информация о причастности Трояна к вымогательству не подтвердилась

Информация о вероятной причастности замглавы МВД Вадима Трояна к противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась, он не является подозреваемым лицом.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины, обнародованном 29 июля.

"СБУ совместно с ГПУ провела спецоперацию по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве у руководителя субъекта предпринимательской деятельности. Задержанным лицам избрана мера пресечения", - отметили в Службе безопасности.

В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о вероятном участии в противоправных действиях заместителя министра МВД Украины Вадима Трояна.

"Было принято решение о проведении обыска в жилом помещении Трояна. По результатам указанных следственных действий информация о вероятной причастности Трояна к такой противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась. Таким образом Троян не является подозреваемым лицом", - заявили в СБУ.

Следствие по делу относительно задержанных лиц продолжается.

Как известно, ранее СМИ распространили информацию о том, что Вадима Трояна якобы задержали на взятке в 2 млн гривен. В комментарии УП Троян заявил, что "это полная ложь". Представитель МВД Артем Шевченко также опроверг слухи о задержании Трояна.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что задержан замруководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Бржезинский, помощницу заместителя МВД Украины Иваштенко и гражданина Шамрая, которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1,5 млн грн.

Всем сообщено о подозрении в злоупотреблении положением и вымогательстве.

Украинская правда