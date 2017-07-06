Ведучі й журналісти "1+1" стали міноритарними власниками каналу

Декілька співробітників групи "1+1 медіа" нещодавно стали міноритарними власниками телеканалу "1+1".

Цю інформацію "Детектору медіа" підтвердив генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко.

"Я можу підтвердити, що, дійсно, нещодавно мною був реалізований опціон, виданий мені акціонерами ще кілька років тому. І я порахував, що буде правильно і коректно, щоб частина цих акцій належали не тільки мені, але й низці колег, які довго й плідно працюють в "1+1 медіа". Таким чином, в одній із компаній-засновників каналу "1+1" з'явилася, крім мене, ще низка міноритарних акціонерів", – сказав Ткаченко.

Відповідні дані вже внесені в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно даних реєстру, ІП "1+1 продакшн" наразі належить таким юридичним та фізичним особам:

"Каддоа Лімітед" (Кіпр) (75%); Ткаченко Олександр Владиславович (22,4%); Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна (0,1%); Васільєва Олена Олександрівна (0,1%); Горбунов Юрій Миколайович (0,1%); Демченко Ірина Олексіївна (0,1%); Дубінський Олександр Анатолійович (0,1%); Жмакіна Юлія Володимирівна (0,1%); Загородний Олександр Васильович (0,1%); Кашпор Ольга Михайлівна (0,1%); Ковальов Артем Володимирович (0,1%); Кошеленко Ольга Сергіївна (0,1%); Лєзіна Вікторія Миколаївна (0,1%); Мазур Алла Григорівна (0,1%); Найда Іванна Анатоліївна (0,1%); Наливайко Софія Олександрівна (0,1%); Несміян Олена Володимирівна (0,1%); Опаленик Роберт Миронович (0,1%); Пахольчук Ярослав Валерійович (0,1%); Попов Сергій Валерійович (0,1%); Раєвська Наталія Миколаївна(0,1%); Сенічкін Руслан Вікторович (0,1%); Слісаренко Ольга Вікторівна (0,1%); Сухенко Максим Анатолійович (0,1%); Таран Лідія Анатоліївна (0,1%); Ткаченко Ганна Володимирівна (0,1%); Чміль Марія Миколаївна (0,1%); Шиленко Максим Володимирович (0,1%).

У свою чергу, ІП "1+1 продакшн" належать 30% ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Згідно з оприлюдненими на сайті телеканалу "1+1" (ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1") документами, його кінцевим бенефіціарним власником станом на 31 грудня 2016 року є Ігор Коломойський (на той момент він опосередковано володів 57,534% каналу), а власником істотної участі – Ігор Суркіс (опосередковано володів 24,623% каналу).

Як пише видання, якщо порівнювати документи зі звітністю "1+1" річної давнини, то можна помітити, що опосередкована частка Ігоря Коломойського у власності каналу "1+1" в 2016 році зросла з 52,843% до 57,534%, а Ігоря Суркіса – із 17,157% до 24,623%. Крім того, вони перерозподілили частки в офшорах, через які володіють каналом.

Опосередкованими власниками 17,843% каналу "1+1" у 2016 році стали шість фізичних осіб, імена яких не розкривалися, оскільки кожен із них не був власником істотної участі.

Минулого року активно поширювалися чутки про можливий перехід половини "1+1" людям з оточення президента України, але всі сторони це заперечували. На сьогодні ж є незрозумілим, хто ці шість фізичних осіб, хоча їхня частка й невелика.

У документах за 2016 рік відображені чотири зміни, що відбулися в структурі власності "1+1" протягом цього року. Усі вони сталися 16 грудня 2016 року – за день до націоналізації "Приватбанку", про яку було оголошено пізно увечері 18 грудня. Тобто підтвердилося припущення, що перед націоналізацією "Приватбанку" його колишній співвласник Ігор Коломойський реструктуризував свої медійні активи.

Згідно оприлюдненого 2 липня 2017 року Міністерством фінансів листа співвласників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, за умовами націоналізації вони взяли на себе зобов'язання до 1 липня 2017 року реструктуризувати кредити, видані Приватбанком пов’язаним із ними особами. Але в обумовлений термін цього не сталося.

Як відомо, наприкінці 2016 року телеканал "1+1" заявив, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджувалося, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що телеканал "1+1" має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію Приватбанку. Артеменко заявив, що 28 грудня заступниця голови Нацради Уляна Фещук надіслала "1+1" офіційний запит щодо бенефіціарів.

Джерела "Української правди" в АП повідомляли, що після рішення про націоналізацію Приватбанку власник телеканалу "1+1" олігарх Ігор Коломойський міг поміняти структуру власників каналу.

Гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко заявив, що у телеканалу немає боргів перед Приватбанком, а бенефіціаром залишився олігарх Ігор Коломойський.

5 січня Нацрада з теле- і радіомовлення видала телеканалу "1+1" ліцензію на аналогове мовлення.

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