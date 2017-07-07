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Австрія закрила справу проти партнера Фірташа після його явки до суду Іспанії

П'ятниця, 7 липня 2017, 10:45

В Австрії закрили справу проти екс-радника президента України Віктора Ющенка 53-річного Хареса Юссефа, затриманого в лютому у Відні.

Про це повідомляє австрійське видання Profil, передає Європейська правда.

Поліція Австрії затримала Юссефа в лютому за виданим Іспанією європейським ордером. Через два тижні його відпустили під заставу в 100 тисяч євро.

Австрійські правоохоронці повідомили, що в травні Юссеф постав на слуханнях в Барселоні, про що Іспанія повідомила Австрію з великою затримкою лише минулого тижня.

"Європейський ордер на його арешт втрачає будь-яку силу, і ми закриваємо цю справу з нашого боку", - сказав прес-секретар Віденського земельного суду.

Поки залишається незрозумілим, як буде розвиватися справа Юссефа в Іспанії. Прес-секретар іспанської прокуратури в коментарі виданню лише повідомила, що справа розглядатиметься в Барселоні в середині липня, а її деталі "закриті".

Європейський ордер на арешт Юссефа був виданий у зв'язку зі справою про відмивання грошей в Барселоні. Про Юссефа відомо, що він раніше займався торгівлею газом і кольоровими металами.

Як підозрюють іспанські правоохоронці, Юссеф, перебуваючи у Відні, зміг створити мережу компаній, афілійованих з фірмами на Кіпрі для відмивання коштів, які нібито надходили йому від українського олігарха Дмитра Фірташа.

Австрійське видання стверджує, що Юссеф вважається ключовою фігурою у справі Фірташа, який з 2014 року перебуває у Відні в зв'язку з його переслідуванням спочатку з боку США, а з цього року - ще й Іспанії.

Іспанська влада вважає Юссефа "правою рукою" Фірташа і підозрює в співучасті в злочинній організації, але обидва українці заперечують звинувачення.

Юссеф був позаштатним радником Ющенка, коли той був президентом. Юссеф також  займався візитами в Україну французького актора Жерара Депардьє за часів президентства Ющенка.

У 2011 році Геннадій Москаль заявляв, що сирійский бізнесмен Юссеф Харес отримав від банків, які очолював Віктор Ющенко, два кредити по 1,5 та 4 мільйонів доларів відповідно, і так і не повернув гроші фінустановам.

Юссеф - уродженець Сирії, за даними інтернет-джерел, у 2003 році отримав українське громадянство.

У 2007 році Юссеф давав велике інтерв'ю Українській правді, яке можна прочитати тут.

"Українська правда" в Threads

Теми: ФірташЮщенко
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