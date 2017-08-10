На наступному засіданні суду над Януковичем допитають Сергеєва
Оболонський районний суд Києва продовжить розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді 15 серпня о 14:00.
Перерва була оголошена головуючим суддею Владиславом Дев'ятко після 4-годинного засідання в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Одну з причин перенесення суддя назвав необхідність його участі в розгляді іншої важливої кримінальної справи.
На наступному засіданні у вівторок, 15 серпня, суд планує допитати свідка сторони обвинувачення - колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергєєва.
Як відомо, раніше державний захисник Віктора Януковича попросив Оболонський районний суд звернутися про міжнародну правову допомогу до РФ для належного вручення йому повістки про виклик в суд. Проте суд відхилив це клопотання.
Після того, як Янукович відкликав своїх адвокатів із суду, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для його захисту.
2 серпня захист Януковича подав до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро заяви про притягнення трьох суддів Оболонського районного суду до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень.