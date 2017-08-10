Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На следующем заседании суда над Януковичем допросят Сергеева

Четверг, 10 августа 2017, 15:12

Оболонский районный суд Киева продолжит рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 15 августа в 14:00.

Перерыв был объявлен председательствующим судьей Владиславом Девятко после 4-часового заседания в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

Одна из причин переноса судья назвал необходимость его участия в рассмотрении другого важного уголовного дела.

На следующем заседании во вторник, 15 августа, суд планирует допросить свидетеля стороны обвинения - бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева.

Как известно, ранее государственный защитник Виктора Януковича попросил районный суд обратиться о международной правовой помощи в РФ для надлежащего вручения ему повестки о вызове в суд. Однако суд отклонил это ходатайство.

После того, как Янукович отозвал своих адвокатов из суда, Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для его защиты.

2 августа защиту Януковича подал в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро заявления о привлечении трех судей Оболонского районного суда к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.

Темы: ЯнуковичООНРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
Все новости...
Реклама: