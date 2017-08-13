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Американские расисты похвалили Трампа

Воскресенье, 13 августа 2017, 03:58

Американские расисты похвалили президента США Дональда Трампа за то, что он не обвинил их в столкновениях в Шарлотсвилле.

Об этом пишет AP.

"Мы  решительным образом осуждаем это вопиющие проявление ненависти, фанатизма и насилия со многих сторон, со многих сторон. Это продолжается в течение длительного времени в нашей стране. Не Дональд Трамп. Не Барак Обама. Это длится долгое, долгое время", - сказал Трамп .

В то же время многие известные американские политики из обеих партий призвали Трампа назвать вещи своими именами и осудить расизм.

"Мистер Президент, мы должны называть зло его именем. Это были белые расисты, и это был внутренний терроризм", - написал сенатор-республиканец Кори Гарднер в Twitter.

"Для народа очень важно услышать, что президент США описывает события в Шарлотсвилле такими, какие они есть - терактом белых расистов", - написал в Twitter еще один однопартиец президента сенатор Марко Рубио.

Прокурор штата Вирджиния демократ Марк Херринг заявил, что вина за насилие, хаос и смерть в Шарлоттсвилле лежит на расистах.

В то же время, на сайте американских расистов Daily Stormer похвалили президента США.

"Комментарии Трампа были хорошими. Он нас не атаковал. Он просто сказал, что нация должна объединиться. Ничего особенного против нас. ... Никакого осуждения нет вообще. Когда его попросили осудить, он просто вышел из комнаты. Действительно, очень хорошо . Благослови его бог", - говорится в комментарии Daily Stormer.

Как сообщалось, в США в студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения митингующих ультраправых с их противниками.

Акция была организована в знак протеста против сноса местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

Во время массовых мероприятий неизвестный на автомобиле въехал в толпу активистов, выступавших против митинга ультраправых. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 26 оказались в больнице. Позже водитель автомобиля был арестован.

В связи с этим в штате Вирджиния введено чрезвычайное положение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАрасизм
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