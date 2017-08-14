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ЗМІ: Вашингтон може посилити правила переміщення дипломатів РФ

Понеділок, 14 серпня 2017, 02:01

США можуть обмежити радіус переміщення російських дипломатів, які працюють на території країни.

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на інформовані дипломатичні джерела.

Йдеться про скорочення периметра з 25 миль (40 км), який діє зараз, до 10-15 миль (16-24 км).

За словами співрозмовників видання, це один з можливих кроків, які зараз розглядаються в Вашингтоні.

 При цьому, як пишуть "Известия", зараз в США діє обмеження для пересування дипломатів, введене в період адміністрації Обами, - в 25 миль. Воно стосується дипломатів молодшої і середньої ланки. Працівники російських дипмісій зобов'язані повідомляти Держдеп за 3 робочі дні, що вони планують від'їхати на відстань понад 25 миль. Для радників і дипломатів вищої ланки ця норма не діє. Є ймовірність, що ці стандарти можуть бути сильно посилені. Відстань в 25 миль може бути скорочено до 10-15, а повідомлення буде обов'язковим для всіх працівників дипмісій.

За словами співрозмовника, ці заходи можуть стати більш болючими для російського дипломатичного корпусу, ніж просто закриття одного з консульств.

Раніше "Комерсант" повідомив про інший ймовірний крок американської сторони - закриття одного з консульств Росії в США. Інформовані джерела "Известий", знайомі з ходом обговорення заходів у відповідь, помітили, що цей варіант також розглядається Держдепартаментом і вважається найбільш м'яким. Крім того, за словами джерел, у Вашингтоні обговорюють можливість висилки ще однієї групи російських дипломатів.

Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

30 липня Путін заявив, що Росію повинні будуть залишити 755 працівників американських дипмісій.

Йдеться про співробітників посольства США в Москві і консульств в Єкатеринбурзі, Владивостоці і Санкт-Петербурзі.

При цьому колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумніви, що в Росії є аж 755 дипломатів Сполучених Штатів.

Раніше Тіллерсон заявив, що США вирішать, як відповісти на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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