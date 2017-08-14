СМИ: Вашингтон может ужесточить правила перемещения дипломатов РФ

США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов, работающих на территории страны.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информированные дипломатические источники.

Речь идет о сокращении периметра с 25 миль (40 км), который действует сейчас, до 10–15 миль (16–24 км).

По словам собеседников издания, это один из возможных ответных шагов, которые сейчас рассматриваются в Вашингтоне.

При этом, как пишут "Известия", сейчас в США действует ограничение для передвижения дипломатов, введенное в период администрации Обамы, — в 25 миль. Оно касается дипломатов младшего и среднего звена. Работники российских дипмиссий обязаны уведомлять Госдеп за 3 рабочих дня, что они планируют отъехать на расстояние свыше 25 миль. Для советников и дипломатов более высокого звена эта норма не действует. Есть вероятность, что эти стандарты могут быть сильно ужесточены. Расстояние в 25 миль может быть сокращено до 10–15, а уведомление будет обязательным для всех работников дипмиссий.

По словам собеседника, эти меры могут стать более болезненными для российского дипломатического корпуса, чем просто закрытие одного из консульств.

Ранее "Коммерсант" сообщил о другом вероятном шаге американской стороны — закрытии одного из консульств России в США. Информированные источники "Известий", знакомые с ходом обсуждения ответных мер, заметили, что этот вариант также рассматривается Госдепартаментом и считается наиболее мягким. Кроме того, по словам источников, в Вашингтоне обсуждают возможность высылки еще одной группы российских дипломатов.

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

30 июля Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 работниковамериканских дипмиссий.

Речь идет о сотрудниках посольства США в Москве и консульств в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

При этом бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнения, что в России есть аж 755 дипломатов США.

Ранее Тиллерсон заявил, что США решат, как ответить на высылку дипломатов из России до 1 сентября.