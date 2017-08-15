Эксперт, на которого ссылалась NYT: Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР
Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times говорит, что не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.
О своей позиции он пишет в Twitter.
"Позвольте мне уточнить относительно источника поступления двигателей для межконтинентальных баллистических ракет в КНДР: "Южное" – один из нескольких возможных источников. У России есть и другие потенциалы", – отмечает эксперт.
Let me be clear about DPRK's source of ICBM engine: Yuzhnoye is one of several possible sources, there are other potentials in Russia. 1/2— Mike Elleman (@Elleman_IISS) August 14, 2017
"Я не верю, что украинские власти знали или способствовали, если двигатели происходят из Украины. Наоборот – Украина арестовывала северокорейцев в 2012 году!", – добавляет он.
Эльман также подчеркнул, что не утверждал о причастности украинского правительства, а считает передачу двигателей работой рук российских или украинских контрабандистов.
Not misquoted, but my written words best reflect my findings. I DO NOT allege Ukr gov't involved; xfer is work of Rus/Ukr smugglers— Mike Elleman (@Elleman_IISS) August 14, 2017
Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой , ссылаясь на слова Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".
Издание писало, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов и недавно попыталась снова.
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.
Появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ в Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.
Украинская правда