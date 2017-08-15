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Прикордонники: "Агент СБУ" їхав у Крим без заборонених предметів

Вівторок, 15 серпня 2017, 17:59

Державна прикордонна служба заявляє, що 9 серпня затриманий в окупованому Криму Геннадій Лимешко перетнув адмінмежу без заборонених предметів.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає "5 канал".

"Дійсно даний громадянин 9-го числа перетнув адмінмежу до тимчасово окупованого Криму. Але ніяких заборонених предметів у нього при собі не було, тим більше тротилових шашок", - зазначив Слободян.

"З боку окупантів його також без проблем пропустили на півострів. Тому говорити, що це диверсант чи тим більше працівник спецслужб, який там мав завдання зруйнувати "все і вся" – наразі підстав немає", - додав він.

Як повідомлялося, у вівторок ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму "агента Служби безпеки України" Геннадія Лимешко, який "намагався пошкодити лінію електропередачі і планував інші диверсії".

У повідомленні також йдеться, що затриманий раніше проходив службу в зоні ATO на посаді "старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".

В СБУ назвали цю заяву фейком.

У Генштабі заявили, що затриманий в окупованому РФ Криму громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні поточного року.

Теми: КримРосія
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